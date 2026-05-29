Kastamonu'da Judo ile Kız Çocuklarına Güçlenme Projesi

Kastamonu'da "Kırsal Kesimdeki Kız Çocuklarının Judo ile Güçlendirilmesi" Erasmus+ projesi kapsamında 55 öğrenci sporla buluşturuldu.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan ve Araştırma Görevlisi Hasan Basri Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, merkeze bağlı Subaşı köyünde bulunan Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu'nda öğrenciler judo ile tanıştırıldı.

Geçen yıl ekim ayından bu yana 30 kız ile 25 erkek öğrenciye hem judo öğretiliyor hem de sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Haziran ayında sona erecek projenin ardından devam etmek isteyenlere il merkezinde eğitim verilmeye devam edilecek.

Doç. Dr. Bayram Ceylan, AA muhabirine, öğrencilerin judoya ilgilerinden memnun olduklarını söyledi.

Kırsal kesimdeki çocukların spora ulaşmasının pek mümkün olmadığına işaret eden Ceylan, "Spor imkanlarına çok rahatlıkla ulaşamamaktalar. Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın spor yapmasını, sporla güçlenmesini ve bunu bir kariyer yolu olarak görmelerini sağlamayı amaçladık." dedi.

Kırsaldaki çocukların sporla tanışması için daha önce "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi" adında gönüllülük projesini hayata geçirdiklerini belirten Ceylan, "Yetenekli olanları judoya başlatmıştık. Sporcularımızdan biri 2 sene içinde Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma gitmeye hak kazandı. Yetenekli çocuklarımızı keşfedip spora yönlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında antrenman yaptırdıklarını anlatan Ceylan, bunun yanı sıra rol model buluşmaları kapsamında olimpiyatlarda madalya almış judocu Hülya Şenyurt ile çocukları buluşturduklarını, sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Bu süreçte çocukların ne kadar çok dijital bağımlılığa maruz kaldığını daha iyi anladık"

Hasan Basri Taşkın da yaklaşık 5 yıldır gönüllü antrenörlük yaptığını dile getirerek, "Çocukların dijital dünyada çok fazla zaman geçirdiğini gördük. Onları bu bağımlılıktan uzaklaştırmak için projeyi yaptık. Spora erişmesi güç olan çocuklara judoyu tanıtmak istedik. Bu süreçte çocukların ne kadar çok dijital bağımlılığa maruz kaldığını daha iyi anladık. Spor sayesinde bu bağımlılıktan uzaklaştıklarını ve akademik başarılarının arttığını gördük. Aslında kız çocukları ile projeye başladık ama erkeklerin ilgisini görünce onları da dahil ettik." ifadelerini kullandı.

"Aralarında judo kelimesini ilk kez duyan öğrencilerimiz vardı"

Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu Müdürü Erol Uhray ise okullarında 160 öğrenci olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilerimizin tamamı köylerden gelmekte. Bayram hocam projeyi anlattığında çok mutlu oldum. Belki birçoğu hayatında judo ile hiç karşılaşmayacaktı. Aralarında judo kelimesini ilk kez duyan öğrencilerimiz vardı. Mindere ilk bastıklarındaki heyecanlarını hatırlıyorum. Güzel gelişmeler yaşıyor çocuklarımız. İnşallah ileride öğrencilerimiz arasından da olimpiyat şampiyonu çıkar." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Zeynep Ünal da daha önce judo sporunu hiç duymadığını belirterek, "Burada judo tekniklerini, sevgi ve saygıyı öğreniyoruz. Hedefim buradan çıkıp ünlü bir judocu olmak." dedi.

Azrasu Karagöz de daha önce judo diye bir spor olduğunu bilmediğini, çok keyif alarak bu sporu yaptıklarını ifade etti.

Ömer Ali Arpacıoğlu da dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.