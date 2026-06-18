Haberler

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 iş yerinde yapılan aramada 7 kaçak cep telefonu, 8 şarj aleti ve 30 parfüm ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 gümrük kaçağı şarj aleti ile 30 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

Narkotik ekiplerinin bastığı dizinin başrolü kadrodan çıkarıldı

Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

Arkadaşlarını direğe bağladılar! Sonrası daha skandal
Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

Onana'yı ezeli rakip istiyor!
İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı

Zabıtaya saldırdı, mağduru oynadı! Gerçeği kameralar yakaladı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!