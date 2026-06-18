Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 iş yerinde yapılan aramada 7 kaçak cep telefonu, 8 şarj aleti ve 30 parfüm ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 gümrük kaçağı şarj aleti ile 30 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor