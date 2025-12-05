Haberler

Ayı, arı kovanlarını parçaladı

Ayı, arı kovanlarını parçaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Savaş Uygun'a ait 5 arı kovanı, ayı saldırısı nedeniyle parçalandı. Uygun, kovanların zarar görmesinin ardından durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi ve kovanlarını güvenli bir alana taşıyacağını açıkladı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Savaş Uygun'a ait 5 arı kovanı ayı saldırısı sonucu zarar gördü.

Kırsal Çakırlı köyünde yaşayan Savaş Uygun'a ait arı kovanlarına, gece saatlerinde ayı saldırdı. Köy dışında bulunan kovanlarını sabah saatlerinde kontrole giden Uygun, 5 kovanı parçalanmış halde buldu. Uygun, zarar gören kovanlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi ve durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. Savaş Uygun, bölgede bir süredir ayı yoğunluğu olduğunu belirterek, kovanlarını güvenli bölgeye taşıyacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Çiftçiler adliyeye koştu
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.