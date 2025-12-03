Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Son 2,5 Yılın En Düşük Aylık Enflasyonu Gerçekleşti"

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,1'e gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Bakan Şimşek, aralık ayında ılımlı seyrin sürmesini beklediklerini belirtti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,1'e gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indiğini, aralık ayında da ılımlı seyrin sürmesini beklediklerini belirterek, "Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz. 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar: Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması, gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar.

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

