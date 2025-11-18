Kasaplar Odası'ndan Gıda Güvenliği Uyarısı

1) 'KASAPLAR ODASI'NDAN 'GIDA GÜVENLİĞİ' UYARISI

İZMİR Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, son dönemde toplu yemek alanlarında yaşanan gıda zehirlenmeleri ve bazı kasaplarda tespit edilen tek tırnaklı hayvan eti vakalarına ilişkin gıda güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımız uzun yıllardır bildiği, güvendiği yerlerden alışveriş yapsın. Küçük esnaf hala bu ülkenin direği" dedi.

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, son dönemde toplu yemek alanlarında yaşanan gıda zehirlenmeleri ve bazı kasaplarda tespit edilen tek tırnaklı hayvan eti vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Şenkara, "Dondurulup çözülmüş ürünlerin bozulma riski daha yüksek. Restoranların daha titiz çalışması gerekir. Zehirlenme vakası hepimizi çok etkiledi. Ufak karlar için ürünleri elde tutmamak gerekiyor, özellikle et ürünleri günlük olmalı. Ayrıca vatandaşlarımız uzun yıllardır bildiği, güvendiği yerlerden alışveriş yapsın. Küçük esnaf hala bu ülkenin direği" dedi.

Et fiyatlarına da değinen Şenkara, "Dana karkas et İzmir'de 500-510 TL bandına dayandı. Enflasyonla birlikte artış devam edebilir" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİ KAREKODU OKUTUP DENETLEYEBİLİR'

İzmir'de 35 yıldır kasaplık yapan Ertuğrul Sönmez ise Tarım Bakanlığı karekod uygulamasının önemine dikkati çekerek, "Devamlı denetleniyoruz. Bakanlığın verdiği karekodu müşterilerimiz okutabilir. Raporlarımızı, veteriner belgelerimizi müşterinin gözü önünde bulunduruyoruz. Temizlik ve güvene dayalı alışveriş çok önemli. Etlerin soğuk hava zinciriyle taşınması, veteriner kontrolünde olması gerekiyor. Et hem göze hem mideye hitap etmeli" diye konuştu.

Et fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Sönmez, "Kıymalar 700-800 TL, kuşbaşı 750-900 TL arası. Kuzu etinde fiyatlar 900-1000 TL'ye çıkıyor. Yağsız et talebi artınca maliyet yükseliyor" diye konuştu.

'KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR'

İzmir'de 38 yıldır pidecilik yapan Bilal Erçin ise hem üretici hem de tüketicilere temizlik ve günlük ürün kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, "İnsanlarımız ucuza bakarak gitmesin. Kalite tesadüf değildir. Etin günlük olması ve günlük bitmesi lazım. Kıymanın günde 2-3 kez taze taze hazırlanıp kullanılması lazım. Ertesi güne ürün bırakmıyoruz" dedi.

Pidecilerde bulunması gereken belgelerin görünür olması gerektiğini söyleyen Erçin, "Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu iş yerinin denetlendiğini gösteren belge ve karekod müşterinin görebileceği yerde olmalı" diye konuştu.