Kaş'ta Güneşli Hava, Turistleri Sahillere Çekti
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gün süren yağışların ardından sahillerde turist yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu bu güzel havada tatilciler plajlarda vakit geçirerek, piknik yapmayı tercih etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı yüzde 41 ölçüldü. Güzel havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarını tercih etti.
Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşlendi. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, deniz manzarasında fotoğraf çekenler ve kumsalda vakit geçirenler renkli görüntüler oluşturdu.
Yağışlı ve serin geçen günlerin ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen birçok kişi ise sahil kenarındaki yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaptı.
İlçe esnafı, güneşli hava sonrası artan hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.