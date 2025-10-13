Haberler

Kaş'ta Ceviz Hasadı Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sütleğen Mahallesi'nde ceviz hasadı başladı. Hummalı bir çalışma ile yapılan hasatta, bölgeye özgü cevizler yoğun ilgi görüyor. Cevizlerin kalitesi yüksek rakımlı serin iklim ve doğal sulak alanlarla artıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Sütleğen Mahallesi'nde ceviz ağaçlarında hummalı çalışma yürütülüyor. Bazı vatandaşlar ağaçlara çıkarak bazıları da uzun sırıklarla dallara vurarak cevizleri topluyor.

Zorlu ve tehlikeli bir süreç olmasına rağmen vatandaşlar bu işi büyük bir özveriyle sürdürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan hasat, akşamın serinliğine kadar devam ediyor.

Kabuğunun ince, iç doluluk oranının yüksek ve aromatik tadıyla öne çıkan Sütleğen cevizi, tüketiciden yoğun ilgi görüyor. Bölgeye özgü bu özel ceviz, kilosu 300-350 liradan alıcı buluyor. Sadece taze tüketimde değil, aynı zamanda cevizli sucuk, pekmezli tatlılar ve yöresel hamur işlerinde de tercih ediliyor.

Sütleğen'in yüksek rakımlı serin iklimi ve doğal sulak alanları, cevizlerin kalitesini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.