Kaş'ta Ceviz Hasadı Coşkusu

Antalya'nın Kaş ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Sütleğen Mahallesi'nde ceviz ağaçlarında hummalı çalışma yürütülüyor. Bazı vatandaşlar ağaçlara çıkarak bazıları da uzun sırıklarla dallara vurarak cevizleri topluyor.

Zorlu ve tehlikeli bir süreç olmasına rağmen vatandaşlar bu işi büyük bir özveriyle sürdürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan hasat, akşamın serinliğine kadar devam ediyor.

Kabuğunun ince, iç doluluk oranının yüksek ve aromatik tadıyla öne çıkan Sütleğen cevizi, tüketiciden yoğun ilgi görüyor. Bölgeye özgü bu özel ceviz, kilosu 300-350 liradan alıcı buluyor. Sadece taze tüketimde değil, aynı zamanda cevizli sucuk, pekmezli tatlılar ve yöresel hamur işlerinde de tercih ediliyor.

Sütleğen'in yüksek rakımlı serin iklimi ve doğal sulak alanları, cevizlerin kalitesini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.