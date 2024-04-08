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Kartepe'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta seyreden F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, su kanalına devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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