Kartepe'de Kumar Oynayan 8 Kişiye İdari Para Cezası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş mekanda kumar oynattığı belirlenen E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, suçta kullanılan 5 bin liraya el konuldu.