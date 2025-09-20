Haberler

Kartal'da Trafik Kazası: Selektör Yapan Sürücü Kaza Çıkardı
Kartal'da bir sürücü, selektör yaparak önündeki araca tacizde bulundu ve ani bir manevra ile kazaya yol açtı. Olay sonrası sürücü hızla kayıplara karıştı.

KARTAL'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Ardından ani bir manevra ile aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal Samandıra bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi. Yolun açılmaması üzerine sürücü, ani bir manevra ile aracın önüne geçti ve aniden frene bastı. Bu hareket sonucu arkadan gelen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar, yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
