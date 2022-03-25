Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu - Haberler

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Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Kartal'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakacık Yeni Mahalle'de Yusuf C'nin kullandığı, çalışır vaziyette park halinde duran 34 RY 9813 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobilde hasar oluştu.

Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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