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Kartal'da dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu coşkuyla

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Kartal'da Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla zaferi kutladı.

(İSTANBUL) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olması, Kartal'da dev ekrandan takip edildi. Neyzen Tevfik Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, karşılaşmanın ardından Türk bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olması, Kartal'da kurulan dev ekrandan takip edildi. Kartal Belediyesi'nin Neyzen Tevfik Meydanı'nda düzenlediği organizasyonda binlerce vatandaş final karşılaşmasını birlikte izledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan final öncesinde Neyzen Tevfik Meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Yüksek çözünürlüklü dev ekranın kurulduğu alanda farklı yaş gruplarından vatandaşlar yerini aldı. Finalde ilk seti İtalya kazandı. İkinci sette toparlanan Filenin Sultanları, seti kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette İtalya yeniden öne geçerken, milli takım dördüncü seti kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Yaklaşık iki buçuk saat süren karşılaşmanın son setini 15-10, maçı ise 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takımın son sayısıyla birlikte Neyzen Tevfik Meydanı'nda kutlamalar başladı. Binlerce Kartallı, şampiyonluğun ardından Türk bayraklarıyla büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: ANKA
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