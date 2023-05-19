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Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi

Güncel Haberler

Kartal'da 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

İstanbul'un kartal ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

ARBEDE ÇIKTI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre törende Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi

KAVGA ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

19 Mayıs Güncel Haberler

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