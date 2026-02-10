Haberler

Kazada ölen Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı, KSK bayrağı ile uğurlandı

Kazada ölen Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı, KSK bayrağı ile uğurlandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki KSK taraftarı Serhat Devrim Çağıl, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, KSK bayrağı ile süslenmiş tabutuyla birlikte kılındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde direğe çarpan motosiklette hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) taraftarı Serhat Devrim Çağıl (23), son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Devrim Çağıl yönetimindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KSK taraftarı Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çağıl'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemler sonrası Çağıl'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

TABUTUNA KSK BAYRAĞI SERİLDİ

Serhat Devrim Çağıl için öğle saatlerinde Karşıyaka Mavişehir'de Memur Kardeşler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çağıl'ın tabutuna, KSK bayrağı serildi. Çağıl'ın sevenleri, tabuta çiçekler bıraktı. Çağıl'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası Asarlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

