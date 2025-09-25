Karşıyaka'da İş Bırakan İşçilere Tepki, Başkan Tugay Çöpleri Toplattı
Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş üyesi işçilerin iş bırakmasının ardından ilçede oluşan çöp yığınları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın devreye girmesiyle temizlendi. Tugay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek şikayet ve talepleri dinledi.
Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin iş bırakmasından sonra başta Karşıyaka Çarşı olmak üzere ilçede cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına vatandaşların tepkisinin ardından, bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çöpleri toplattı. Esnaf ve vatandaşla da bir araya gelen Tugay, şikayet ve talepleri dinledi.
