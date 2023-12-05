Kars'ta Vaşak Yavrusu Doğaya Bırakıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada bulunan vaşak yavrusu, 6 aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen vaşak, Sarıkamış'ta doğal ortamına salındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada bulunan vaşak yavrusu, 6 aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı.

Sarıkamış ilçesinde 6 ay önce yavru halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve bakımı tamamlandı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce merkezden alınan vaşak, Sarıkamış'ta doğal ortamına salındı.