Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldılar.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Özkesemen idaresindeki 36 AAV 331 plakalı hafif ticari araç, Kars- Erzurum kara yolu Sarıkamış Asboğa köyü mevkisinde, Mahmut Bayer yönetimindeki 06 BK 4128 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kars ve Sarıkamış'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel