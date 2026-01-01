Haberler

KARS'ta Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü

KARS'ta Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü
Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı, 130 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken, bitpazarı esnafı geleneksel aşık oyunu ile kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kar altında keyifli anlar yaşandı.

KARS'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü, 130 köyün yolu kardan kapandı. İş yerlerinin önüne biriken karları temizleyen bitpazarı esnafı, geleneksek aşık oyunuyla, yağışı eğlenceye çevirdi.

Kentte kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artırdı. Merkezde 8, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz'da 25 olmak üzere toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki bitpazarı esnafı, kar üzerinde geleneksel aşık oyunu oynadı. Koyun ve kuzuların arka ayak kemiklerinden elde edilen 'aşık'larla oynanan bu oyun, geçmişten günümüze uzanan önemli bir kültürel miras olarak biliniyor. Özellikle karlı havalarda oynanmasıyla ayrı bir renk kazanan aşık oyunu, son günlerde vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye başladı. Perdeci Şair Kazım Kazaklı, "Bu oyun bizim çocukluğumuz, kültürümüz. Kar üzerinde oynandığında ayrı bir keyfi oluyor. Aşık oyununu bilen, hatırlayan herkesi pazarımıza davet ediyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar da sevdiklerine hediye etmek üzere dondurulmuş kaz alıp taşıdı; bazıları ise alışveriş telaşıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Kar altında yürüyen vatandaşlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

