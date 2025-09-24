Kars'ta 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Kars'ta 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, esnafın aynı zamanda mahallenin ya da toplumun koruyucusu, bekçisi olduğunu söyledi.

Esnafın desteklenmesi gerektiğini anlatan Polat, "Yerel esnafımıza sahip çıkmak zorundayız. Öncelikle buradaki insanlarımız, kurum ve kuruluşlar, Kars'taki esnafımızdan alışveriş yapmak, destek olmak zorunda. Umarım bereketli kazançlarınız olur. Biz boğazından haram lokma geçmeyen bir toplumun evlatlarıyız, dinimiz, örfümüz belli." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da ticaretin dürüst ve temiz yapılıp gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret ederek, "Kars esnafı eski kültürü ve geleneği yaşatıyor, hayatın her dokunuşunda esnafımız sahada. Esnafımız sosyal hayatın içerisinde sadece ticari mantıkla değil her alanda bizimle birlikte. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasının sosyal, ekonomik ve ahlaki yapısını şekillendiren bir teşkilatlanma modeli olduğunu söyledi.

Ahiliğin önemini vurgulayan Senger, şunları kaydetti:

"Ahi Evran-ı Veli'nin öncülüğünde kurumsallaşan bu yapı, sadece zanaatkarları eğiten bir meslek örgütü değil, aynı zamanda birey-toplum-devlet ilişkisini dengeleyen bir ahlaki sistem, bir toplumsal dayanışma modelidir. Ahilik, üretimi, paylaşımı ve adaleti merkezine toplayan, bireyin yalnızca ekonomik faaliyetlerini değil, aynı zamanda karakter inşasını da esas alan özgün bir yapıdır. Nitekim bu yönüyle Ahilik, modern sosyal bilimlerin 'sosyal sermaye' ve 'toplumsal güvenlik' kavramlarıyla örtüşen yerli ve milli bir örnektir."

Ticaret İl Müdürü Bilal Taş ile Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Polat, 55 yıldır aynı mesleği yapan "Yılın Ahisi" Yalçın Omur'a plaket vererek, şet kuşatma törenini gerçekleştirdi. Törende ayrıca "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı"na hediye verildi.

Törenin ardından katılımcılara "Ahi pilavı" ikram edildi.

Polat ve beraberindekiler, daha sonra sanayi esnafını ziyaret etti.