Üye Girişi
Haberler

Kars'ta 100 Yıllık Su Değirmeni Hala Faaliyette

Kars'ta 100 Yıllık Su Değirmeni Hala Faaliyette
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1878 yılında kurulan su değirmeni, asırlık hizmetini sürdürüyor. Malakanlar tarafından yapılan değirmen, yerel köylülere buğday ve arpaları öğütme konusunda yardımcı oluyor. Değirmen, on yıllardır kesintisiz bir şekilde çalışarak bölge tarımına önemli katkılarda bulunuyor.

Kars'a 1878 yılında yerleşen Malakanlar'ın Kağızman ilçesinde yaptığı su değirmeni, köylülere aralıksız hizmet ediyor.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kafkas ve kısmen Anadolu'ya sürgün edilen, savaş ve silahlanmaya karşı çıkan Malakanlar, tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bölgeye önemli katkılar sağladı.

Yerleştikleri Kars'ın birçok noktasında su değirmenleri yaparak, köylülerin tahılını öğütmeye başlayan Malakanlar, kentten göçerken de yaptıkları bu işletmeleri yöre halkına bıraktı.

İlçeye bağlı Çilehane köyündeki değirmenler, un ve bulgur hazırlayan köylülere asırlardır hizmet veriyor.

Dere kıyısında kurulan su değirmenlerinde çevre köylerden getirilen buğday ve arpalar, önce eleme işleminden geçiriliyor. Sonrasında temizlenen ürünler, suyun gücüyle çarkları dönen değirmen taşına gelerek öğütülüyor. Burada işçilerce torbalanan ürünler, evlere ulaştırılıyor.

Değirmeni işleten Bülent Aksu, AA muhabirine, dedesinin 1957 yılında değirmeni Malakanlar'dan aldığını, o süreden beri de burada hizmet verdiklerini söyledi.

"Değirmen dedemden babama, babamdan da bana geçti, ben çalıştırıyorum. Çırak yetiştiremiyoruz, gençler değirmene girmiyor." diyen Aksu, işini ise severek yapmaya devam ettiğini belirtti.

Bu tarih niteliğindeki değirmeni yaşatmaya devam ettiklerini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 yıllık değirmenciyiz, bu değirmenin 100 yıldan fazlası var. Eskisi gibi ürün yok, genelde yem öğütüyoruz kırma falan yapıyoruz. Su kanalının yanına kurulan ve bir asırdır hiç durmadan çalışan değirmen Kağızmanlılara hizmet veriyor. Yılda 500 ton ürün öğüten su değirmeni, adeta teknolojiyle yarışıyor."

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Kağızman Tarım kars

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });