Kars'ın Susuz ilçesinde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kars'ın Susuz ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kars'ın Susuz ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kars-Ardahan kara yolunun Susuz Şelalesi mevkisinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 1 tır, kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar ambulanslarla il ve ilçedeki hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.