Kars'ın Susuz ilçesinde halk otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Susuz ilçesinde, belediyeye ait halk otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu halk otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde, belediyeye ait halk otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Susuz Belediyesine ait, garajda park halindeki halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve otobüsü tamamen saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir anda çıktığını ifade ederek, "Belediyemize ait garajımızda bulunan atıl durumdaki otobüs aniden yanmaya başladı. Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etti ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor." dedi.