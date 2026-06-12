Haberler

Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sele yol açtı. Su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Belediye ekipleri çalışma başlattı.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak, sele neden olurken, bazı ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halindeki sürücüler, araçlarını doludan koruyabilmek için güvenli alanlara yönelerek yağışın dinmesini bekledi. Arpaçay-Kars kara yolu üzerinde, Yolboyu köyü karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda doludan kaçan araç sahipleri yoğunluk oluşturdu. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili tarım arazisi, zarar gördü. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Haber: Bedir ALTINOK /Arpaçay/ KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın

Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber

Maça dakikalar kala Dzeko'yu yıkan haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada