Kargı'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Orman İşletme Müdürlüğü Oldu

Kargı'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Orman İşletme Müdürlüğü Oldu
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Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında 15 takım arasından Orman İşletme Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuvanın finalinde Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nu 3-2 yenerek zafer kazanan Orman İşletme, ödüllerini Kargı Kaymakamı ve diğer yetkililerden aldı.

Kargı Kaymakamlığınca düzenlenen voleybol turnuvasında Orman İşletme Müdürlüğü şampiyon oldu.

Kargı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 15 takım halinde 170 sporcu katıldı.

Turnuva finalinde Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nu 3-2 yenen Orman İşletme Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuvada Karakise köyü üçüncü ve Jandarma takımı ise dördüncü oldu.

Ata Oyun Salonu ise en centilmen takım seçildi.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek ve İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz tarafından verildi.

Akman ödül töreninde yaptığı konuşmada, 8 Nisan'da başlayan turnuvanın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Akman, "İlçe halkını sportif faaliyetlere yönlendirmek ve halk arasındaki kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte tribünleri dolduran Kargı halkına, katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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