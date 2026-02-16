Haberler

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Abdullah Alpsan seçildi

Güncelleme:
Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 16. Olağan Genel Kurulu sonucunda Abdullah Alpsan başkanlığa seçildi. Kongrede 1111 üyeden 212'sinin oyunu alan Alpsan, yönetim kuruluyla birlikte görevine başladı.

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası 16. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Abdullah Alpsan getirildi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Bayram Kütük, başkanvekilliğini Mustafa Çiçekfidan, üyelikleri de Engin Tural, Ufuk Karaca ve Ahmet Alpsan yaptı.

Kongrede adaylar Abdullah Alpsan, Ayşe Oruç Güzel, Eyüp İlhan, Fikret Engindeniz, Hasan Tural ve Mehmet Akdeniz başkanlık için yarıştı.

Kurulda 1111 üyeden 212'sinin oyunu alan Alpsan başkanlığa seçildi.

Alpsan'ın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Hüseyin Parlak, Murat Kabataş, Murat Demirbaş, Hakan Ersan, Abdullah Şahin, Birol Baykır, Uğur Altaş, Suat Beşli."

