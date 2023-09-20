KARAMOLLAOĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN YEREL SEÇİMLERDE 'İŞ BİRLİĞİ' AÇIKLAMASI

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantı sonrası birlikte açıklama yapan iki lider, yerel seçimlerde iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu İstişare Toplantısı yaptı. Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Saadet-Gelecek TBMM Grubu milletvekilleri ve partilerin genel başkan yardımcıları da katıldı. Toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

'DİĞER SİYASİ PARTİLERLE DE DİRSEK TEMASINI İHMAL ETMEYECEĞİZ'

Yerel seçimlerde Saadet-Gelecek arasında iş birliğine gidileceğini ancak diğer siyasi partilerle de dirsek temasının devam edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Meclis 1 Ekim'de açılacak, grubumuz etkili bir çalışma yapacak. Burada yapılan toplantıda bu iş birliğinin temellerinin nasıl sağlanacağını görüştük. Ümit ediyorum ki Meclis'in çalışma döneminde Meclis grubumuz en etkin, en verimli çalışmayı yapacaktır. Bu dönemde aynı zamanda yerel seçimlere yaklaştığımız dönem. Yerel seçimlerde de bizim başarılı bir çalışma yapmayı arzu ettiğimiz biliniyor. Her birimiz yerel seçimlere prensiben her yerde girebilmek için bir çabanın içerisindeyiz ama burada esas olan verimliliktir, iyi netice almaktır. Kendi aramızda bir iş birliği olabileceği gibi diğer siyasi partilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz. Bu yerel seçimlerde mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediyeyi kazanabilmek hiç olmazsa meclis üyeliklerinde il genel meclislerinde daha etkili bir pozisyon kazanabilmek. Bu konuda da teşkilatlarımız, seçimden bir iki ay önce ciddi bir çalışmanın içerisine girecek" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ ÇARŞIYA, PAZARA ÇIKAMAZ OLDU

Ülkenin bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok problemlerle karşı karşıyayız ama içinde yaşadığımız en ciddi problem ekonomik kriz. Vatandaşlarımız bizar oldular. Çarşıya, pazara çıkamaz oldular. Bu dönemde hükümetin devlet çalışanlarına, emeklilere ön gördüğü ücret artışları yeterliliğin çok gerisinde kaldı. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca insan var. El insaf. Biz grup olarak bu sıkıntılardan nasıl kurtuluruz, Meclis'te bunları gündeme getireceğiz. Bu hem bir bakıma iktidara yön verme yol gösterme tarzında olacak. Diğer tarafta inşallah bizim grubumuz iktidar olduğunda nasıl bir politika izleyeceğimizi de vatandaşımıza aktarmış olacağız. Bu ekonomik kriz içinden çıkılamayacak bir şey değil yeter ki doğru formül uygulansın. Biz ekonomik yönden ülkemizin daha sağlıklı yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu iktidarın uyguladığı politikaların ise beklediğimiz neticeyi doğurmayacağını görüyoruz."

DAVUTOĞLU: BÖYLE BİR PARÇALANMA TAM DA İKTİDARIN İSTEDİĞİ BİR ŞEY

Seçim sonrası muhalefet partileri arasında yaşanan tartışmalara değinen Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grubu'nun muhalefete yeni bir soluk getireceğini kaydetti. Genel seçim sonrasında muhalefet seçmeninin mutsuz olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Muhalefet seçmeni de mutsuz çünkü kaybedilen bir seçim sonrasında muhalefet partileri hem bu süreci değerlendirmek hem de arkasından bir umut çizmek gerekirken hem bu öz eleştiriden eksik kalındı. Nelerin eksik yapıldığı konusunda çok ciddi iç tartışmalar yaşandı. Milletin umudunu kıracak şekilde hala muhalefet partileri arasında tartışmaların yürüyor olması da halkın ümitlerini kırıyor. Siyasette bir parçalanma yaşanıyor. Yeni yeni partiler ve ana damarların bölünmesi süreci yaşanıyor. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey. Çünkü bugünkü iktidar muhalefeti bölerek yönetme konusunda maharet kazandı. Bu tablo karşısında Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin bir araya gelerek bir grup kurması seçim sonrasında halkımıza ümit verme açısından tek ümitli haber oldu. Partilerimizin kadrolarının yapılarının farklı görüşleri olabilir. Bizim farklı amaçlarımız olabilir ama bir ideal etrafında bir araya geldik ve fedakarlık yaptık. Siyasetin nevruzu ekim ayıdır, ekim ayıyla birlikte siyasetin baharı açılır. Her yer hareketlenir. 1 Ekim'den sonra bütün Türkiye şahit olacak ki Saadet- Gelecek Grubu siyasi iklime yeni bir boyut katacak. Bu çerçevede toplumun bu ümidini derinleştirme geliştirme konusunda bir ortak kararımız var" dedi.

'BİZ HER YERDE SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ'

Yerel seçim çalışmalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki yerel seçimde büyük bir sükut-u hayal yaşadılar. 1987'de Özal'ın kazandığı seçim sonrası 1989'da süküt-u hayal yaşaması, 1991'de Doğru Yol Partisi - SHP iktidarının 1994'te büyük sükut-u hayal yaşaması, 2018'de Erdoğan'ın seçimi sonrasında 2019'da AK Parti'nin sükut-u hayal yaşaması. Hiçbir seçim çantada keklik değildir ve hiçbir seçim baştan kaybedilmiş değildir. Biz her yerde seçimlere hazırlanacağız." (DHA)