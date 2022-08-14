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Karamollaoğlu, Meral Akşener ile Bir Araya Geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.

Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, çarşamba günü ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı pazartesi günü, Gelecek Partisini perşembe günü ziyaret etmişti.

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Meral Akşener İYİ Parti Sp Güncel Haberler

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