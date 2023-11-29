Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a "Kira" Eleştirisi: "Kiraların Bu Kadar Yükselmesinin Esas Müsebbibi Kim?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında; "Kirada oturayım diyen insanımıza bunu bile çok gören bir dönem içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı sanki böyle bir şey ilk defa yaşanmış gibi geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile ile sorun yaşayan bir vatandaşı kendi gündemine bizzat aldı. Kirayı 2 bin 500’den 7 bin 500 liraya çıkarmak isteyen ev sahibine ‘Sen de hiç vicdan yok mu’ diye seslendi. Güler misin ağlar mısın bilemedim? Dönüp vatandaşlar da kendisine soruyor ‘Cumhurbaşkanım sen de hiç vicdan var mı?’ Ülkenin bu hale gelmesi sadece bir yerde kiraların birkaç katına çıkmasıyla mı sağlanıyor veya kiraların bu kadar yükselmesinin esas müsebbibi kim? Sayın Cumhurbaşkanı bir de belediye başkanını arayıp, bu problemle ilgilenmesini ve çözmesini istemiş. Kendisi 21 yıldır iktidarda ama kendisini sorgulama ihtiyacı duymamış" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında; "Kirada oturayım diyen insanımıza bunu bile çok gören bir dönem içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı sanki böyle bir şey ilk defa yaşanmış gibi geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile ile sorun yaşayan bir vatandaşı kendi gündemine bizzat aldı. Kirayı 2 bin 500'den 7 bin 500 liraya çıkarmak isteyen ev sahibine 'Sen de hiç vicdan yok mu' diye seslendi. Güler misin ağlar mısın bilemedim? Dönüp vatandaşlar da kendisine soruyor 'Cumhurbaşkanım sen de hiç vicdan var mı?' Ülkenin bu hale gelmesi sadece bir yerde kiraların birkaç katına çıkmasıyla mı sağlanıyor veya kiraların bu kadar yükselmesinin esas müsebbibi kim? Sayın Cumhurbaşkanı bir de belediye başkanını arayıp, bu problemle ilgilenmesini ve çözmesini istemiş. Kendisi 21 yıldır iktidarda ama kendisini sorgulama ihtiyacı duymamış" dedi.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısı bugün yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İSRAİL'E MAL TAŞIYAN GEMİLERİN SAHİPLERİ KİM"

"Büyük Ortadoğu Projesi'ne ortak olmak ne demektir bilmek isteyenler ülkemizin limanlarından hala ve her gün İsrail'e gidip gelen mal taşıyan eşya taşıyan gemilerin sahipleri kimlerdir, kimlerle bağlantıları var buna bakmak mecburiyetindedirler. Ortada gördüklerimizi de onun biraz gerisinde meydana gelenleri hepimiz iyi görmek ve anlamak mecburiyetindeyiz. Sözde İsrail ile gemileri yakmış gibi gözüküp arkasından İsrail'e gönderdikleri gemilerle Gazze'nin nasıl yakılıp yıkıldığını görmek mecburiyetindeyiz, anlamak mecburiyetindeyiz.

Şimdiye kadar genelde büyük balık küçük balığı yer düzenine itiraz ettik. Ülkemizde büyük balıkların küçük balıkları yememesi için direnç gösterdik ama bir fayda vermedi. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan orta direği yok eden ekonomi politikalarına itiraz ettiğimiz gibi bugün de itiraz etmeyi görev addediyoruz. Enflasyon ortamında sadece emeğinin karşılığını almak için maaşla geçinen büyük kitlelerin sofrasındaki ekmeğin her geçen gün küçüldüğüne bir avuç dolu insana fırın dolu ekmeği altın tabakta sunan anlayışa bugüne kadar itiraz ettik. Bugün de itiraz etmeye devam edeceğiz.

"21 YILDIR İKTİDARDA KENDİSİNİ SORGULAMA İHTİYACI DUYMAMIŞ"

Kirada oturayım diyen insanımıza bunu bile çok gören bir dönem içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı sanki böyle bir şey ilk defa yaşanmış gibi geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile ile sorun yaşayan bir vatandaşı kendi gündemine bizzat aldı. Kirayı 2 bin 500'den 7 bin 500 liraya çıkarmak isteyen ev sahibine 'Sen de hiç vicdan yok mu' diye seslendi. Güler misin ağlar mısın bilemedim? Dönüp vatandaşlar da kendisine soruyor 'Cumhurbaşkanım sen de hiç vicdan var mı?'. Ülkenin bu hale gelmesi sadece bir yerde kiraların birkaç katına çıkmasıyla mı sağlanıyor veya kiraların bu kadar yükselmesinin esas müsebbibi kim? Neden insanımızın eskiden yüzde 20'si sıkıntı çekerken bugün yüzde 70'i sıkıntı çeker hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bir de belediye başkanını arayıp, bu problemle ilgilenmesini ve çözmesini istemiş. Kendisi 21 yıldır iktidarda ama kendisini sorgulama ihtiyacı duymamış… Bir önceki günü hiçbir zaman hatırlamıyor. Birkaç yıl önce söylediğinin bugün tam zıddını söylemekte hiçbir mahsur görmüyor. Muhterem arkadaşlarım bu bir hastalık mı yoksa vurdumduymazlık mı bunu görmek anlamak mecburiyetindeyiz. Bu ülkede on binlerce yüz binlerce insan kira problemlerini yaşıyor."

KHK MAĞDURLARI

KHK mağdurlarının yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Karamollaoğlu, "Beraat ettiği halde işine dönemeyen binlerce mağdur insanımız neden bu durumda. Mahkeme suçsuz olduğunu ispat etmiş ama görevine dönemiyor. Başka bir yerde de iş bulamıyor. Adeta sürünüyor. Sadece kiraların çıkması Türkiye'nin tek problemi değil esas hukukun ortadan kaldırılması adalet mekanizmasına müdahale edilmesi" dedi.

"İNSANIMIZIN SESİ ESKİSİ GİBİ GÜR ÇIKMIYOR"

Vatandaşın geçim sıkıntısına da değinen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Belli bir sektörde gayret gösteren 'Ben dimdik ayaktayım' diyen kim var. Bana yok gibi geliyor. İnsanlarımızın sesi de eskisi kadar gür çıkmıyor. Dertleri var, problemleri var çözüm arıyorlar ama bulamıyorlar ama bazen seslerini yükseldiklerinde tepelerine bir balyozun indiğine şahit oldukları için de artık seslerini de yükseltemiyorlar. Muhalefete geliyorlar. Muhalefete sadece onların seslerinin yüksek çıkmasına bir vasıtadır, çözüme değil. Muhalefetin söyledikleri ise iktidarın umurunda bile değil.

"CUMHURBAŞKANI FİYATLARI DENETLİYORMUŞ HAVASINDA"

Bugün açlık sınırın çok altında geçinmeye çalışan yüz binlerce asgari ücretli var. Bugün 7 bin 500 liraya mahkum edilen emeklilerimiz var. Bir litre süt 25 liraya çıktı. Yumurta neredeyse 100 liraya dayandı. Bir alışverişe çıkmak hakikaten akıl alamayacağımız kadar büyük meblağlara bali olmaya başladı. Herhangi bir manava, bakkala, kırtasiyesine uğrayabilir sayın Cumhurbaşkanı bazen görüyoruz televizyonlarda o kadar rahat ki bir süpermarkette sanki fiyatları denetliyormuş alışveriş yapıyormuş havasında vatandaşlara 'bende sizdenim, bihaber değilim' demek istiyor."

"BOŞALAN KÖYLER SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara da değinen Karamollaoğlu, "Tarım ve hayvancılığa vurulan darbe ile bir süredir boşalan köyler şimdi de sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. TOKİ eli ile ihaleye açılan araziler, köylülerin elinden alınıyor. Sadece Ankara'da şu anda 389 köy arazisi toplu olarak satışa çıkarılmış. Bu tam felaket demektir" dedi.