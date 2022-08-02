Karaman haberi! Karaman'da fırın çalışanının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Karaman haberi... Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (17) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, Ümüt Büber'in cenazesi Güneyyurt beldesinde toprağa verildi. Dün, Çınarlısu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A'nın, tartıştığı fırın çalışanı Büber'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü. Güncel AA / Mehmet Çetin Karaman Güncel Haberler

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