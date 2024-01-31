Karaman'da İlkokul Öğrencilerine Sinema Etkinliği

Karaman'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi tarafından ilkokul öğrencileri için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezi sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon filmleri izledi, keyifli vakit geçirdi.

Gösterimde, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.