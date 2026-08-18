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Karaman'da Spor Güvenlik Toplantısı

Karaman'da Spor Güvenlik Toplantısı
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Karaman'da İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda spor müsabakalarında güvenlik tedbirleri, taraftar ve vatandaş huzuru için alınacak önlemler değerlendirildi.

Karaman'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte düzenlenecek profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Çiçek, spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin yanı sıra sporcuların, taraftarların ve vatandaşların huzurunun sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Toplantıda, spor tesislerinde alınacak güvenlik önlemleri, takım ve taraftar kafilelerinin güzergahlarında uygulanacak emniyet tedbirleri ile müsabaka alanlarında alınması gereken güvenlik önlemleri de ele alındı.

Kaynak: AA
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