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Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu 171 projeyi görüştü, 47'si tamamlandı

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Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu 171 projeyi görüştü, 47'si tamamlandı
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Karaman Valisi Çiçek başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2026'da mahalli idare yatırımları dahil 171 proje üzerinde çalışıldığı, 47'sinin tamamlandığı belirtildi. Projelerin toplam tutarı 51 milyar 992 milyon 749 bin lira olarak açıklandı, diğerleri sürüyor.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Çiçek, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2026'da mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 47'sinin tamamlandığını dile getirdi.

Diğer projelerin devam ettiğini aktaran Çiçek, projelerin toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira söyledi.

Çiçek'in konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA
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