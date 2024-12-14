Karaman'da Gazze'de Çocuk Olmak hikaye yarışmasının ödülleri verildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Gazze'de Çocuk Olmak hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversite ile Helal Finans Araştırma Derneği (HEFİAD) iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, Gazze'de çocuk denildiğinde akıllara ilk olarak acının geldiğini belirtti.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlar bugün can güvenliklerinden mahrum şekilde yaşıyorlar. Gazze'de çocuk olmak hakikaten zor bir konu. Yarışmaya katılanlar tarihe kayıt düşerek ulvi bir görevi de yerine getirmiş oldular. Bundan yıllar sonra yazdıkları yazılar okuduğunda büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaklar."

HEFİAD Genel Başkanı Mehmet Gürdaş, KMÜ ile ikinci kez bu yarışmayı tertip ettiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından birinci Marmara Üniversite öğrencisi Mürvet Sema Yalçın, ikinci İstanbul Üniversitesi öğrencisi Mustafa Uğur Bayar, üçüncü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Zeynep Erol'a ödülleri takdim edildi.