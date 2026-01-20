Haberler

14 bin liralık borç yüzünden çıkan kavgada oğlunun ardından baba da öldü

14 bin liralık borç yüzünden çıkan kavgada oğlunun ardından baba da öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 14 bin TL'lik borç yüzünden çıkan kavgada 31 yaşındaki Yunus Emre Şahin hastanede hayatını kaybetti. Babası Mustafa Şahin de 13 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

KARAMAN'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada Yunus Emre Şahin'in (31) ardından hastanede 13 gündür yaşam mücadelesi veren babası Mustafa Şahin (69) de hayatını kaybetti.

Olay, 7 Ocak günü Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım (39) ve Arif Şahin (27), daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. (42) ve oğlu Cemal K. (20) ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Bunun üzerine Mehmet K., otomobilinin bagajından aldığı tabancayla Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

KAVGANIN SEBEBİ 14 BİN TL ALACAK

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet K. ile oğlunun alacakları olan 14 bin lirayı isteyince taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Mehmet K. tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından, olayda ölen oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Diğer yaralılar, Kazım ve Arif Şahin'in tedavileri devam ediyor.

Jandarmanın, iki ailenin oturduğu Güdümen köyünde olay gününden itibaren güvenlik önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı

Türk bayrağıyla ilgili alçak provokasyona soruşturma
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor