Karaman'da 21 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 200 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.