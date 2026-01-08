Haberler

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ünver, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyen Ünver, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre' ile 'Günlük Hayat' kategorilerinde en iyi fotoğrafları seçti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Ünver, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Ünver, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de!" karesini tercih etti.

Ünver, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

