Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi altyapı yer teslim sözleşmesi imza töreni düzenlendi

Karaman'da yapılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) altyapı yer teslim sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sudurağı beldesi sınırlarında 2 bin dekar arazi üzerinde 104 sanayi parseli 15 hizmet parselinden oluşacak Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yer teslim sözleşmesi Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçekli, projenin Karaman ve Türkiye sanayisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Karaman'ı üretim ve istihdamın merkezi yapmak için önemli bir adım atıldığını belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"14 Ekim'de yaptığımız ihalenin bedeli yaklaşık 420 milyon lira. Yaklaşık 2 yıl içinde yüklenici firmamız çalışmaları tamamlayacak. Böylece iki yılın sonunda yatırımcılarımız fabrikalarını her türlü altyapısı hazır şekilde kurabilecek hale gelecekler. Bugün bu büyük projenin startını veriyoruz. 2027'nin sonunda bu işi tamamlayıp Karaman sanayisine kazandırmış olacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum. Projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."