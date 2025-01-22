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Karaköprü Belediye Başkanı Çiftçi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Çiftçi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiftçi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çiftçi, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" ", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Haber"de Ali Jadallah'ın "O bakış", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Çiftçi, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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