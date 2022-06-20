Karaismailoğlu: "Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şantiyesini ziyaretinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şantiyesini ziyaretinde konuştu AA / Koray Kılıç - Güncel Adil Karaismailoğlu Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaismailoğlu: 'Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz' - Haberler

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