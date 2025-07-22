Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Salındı
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Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir proje çerçevesinde 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu nehirdeki belirlenen noktalara bırakıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Karadere Vadisi'ne getirildi.

Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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