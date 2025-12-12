Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'daki liman saldırısında zarar gören Türk gemisine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yapılan saldırıda bir Türk şirketine ait geminin hasar gördüğünü duyurdu. Saldırıda herhangi bir Türk vatandaşının zarar görmediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik olarak bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir. İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır. Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

