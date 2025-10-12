Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Balıkçıları Limana Sığınmaya Zorluyor

Karadeniz'de bugün etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle balıkçılar Sinop doğal limanına sığındı.

Sinop Valiliğince yapılan duyuruda, meteorolojik verilere göre Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.

İki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtına uyarısı nedeniyle teknelerini doğal limana çeken balıkçılar, limanda teknelerin bakımı ve temizliğini, yıpranan ağların onarımını, yakıt ikmali yapıyor, ihtiyaçlarını gideriyor.

Başaoğlu Balıkçılık Gemisi ekip sorumlusu Ümit Yaşar Şener, AA muhabirine, limanda yeniden ava çıkmadan önce eksiklerini tamamladıklarını söyledi.

Yaşar, "1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize çıktık. Palamutla sezona başlamak istedik ama palamuttan umduğumuzu bulamadık. Bu arada hamsi sezonu başladı. Şu an hamsi avlıyoruz. Her yerde parça parça hamsiler var, bütün Karadeniz sahili boyunca İğneada'ya kadar. Fiyatları da gayet güzel. Biz fazla tutarsak halkımız da daha ucuz yer. Şu anda limana geldik. Hava şartları da sert olduğundan dolayı ağ bakımlarıyla uğraşıyoruz. Kumanya, mazot ihtiyaçlarımızı gideriyoruz." dedi.

Ordulu balıkçı Volkan Aşık ise "Bu sene denizimizde hamsi bol ve bereketli Allah'a şükürler olsun. Önümüze sert hava geldi esiyor. Görüldüğü gibi biz de ağlarımızın onarımlarını yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz yani. Allah herkese bol bereketli kazançlar versin." diye konuştu.