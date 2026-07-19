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Karadeniz'deki CPC petrol terminali İHA saldırısının ardından petrol yüklemelerini durdurdu

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Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde iki petrol tankerine İHA ile düzenlenen saldırı sonucu petrol yükleme işlemleri durduruldu. Ölü veya yaralı bulunmazken, tankerler yüzer durumda. CPC hattı, Kazakistan petrol ihracatının yüzde 80'ini taşıyor.

Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalinde yükleme yapan iki petrol tankerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıya uğramasının ardından petrol yükleme işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

CPC'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz'da terminaldeki açık deniz yükleme platformlarında yükleme yapan ASIA ve NISSOS IOS adlı iki tankerin İHA'larla "hedefli terör saldırısına" maruz kaldığı bildirildi.

Saldırı nedeniyle petrol yükleme faaliyetlerinin durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, saldırı neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan tankerlerin yüzer durumda kaldığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometrelik CPC boru hattı, Kazakistan'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini dünya pazarlarına ulaştırıyor.

CPC altyapısı daha önce de İHA saldırılarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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