Karadağ, AB üyelik müzakerelerinde iki faslı daha kapattı

Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik görüşmelerinde iki müzakere faslını daha kapattı.

Karadağ, AB ile yürüttüğü üyelik görüşmelerinde, Lüksemburg'da düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 2. fasıl ile tüketicinin ve sağlığın korunmasına ilişkin 28. faslı geçici olarak kapattığını duyurdu.

Başbakan Milojko Spajic, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kalan fasıllardaki kapanış kriterlerinin yerine getirilme oranının şimdiden beklenen seviyenin üzerinde olduğunu belirterek, sözlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Spajic, Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmayı hedeflediğini hatırlatarak, planlarının iddialı olduğu kadar gerçekçi olduğunu kaydetti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ ile 33 fasıldan 16'sını kapattıklarını belirtti.

Karadağ'daki tüm siyasi aktörlerin AB projesi etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Kos, ülkenin mevcut tempoyu sürdürmesini beklediklerini vurguladı.

AB ile Karadağ arasındaki resmi üyelik müzakereleri 2012'de başlamıştı.