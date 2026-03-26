AB Komisyonu Üyesi Kos, Karadağ'ın AB üyeliğine en yakın ülke olduğunu belirtti

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın Avrupa’ya entegrasyon sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini ve AB üyeliğine en yakın aday ülke olduğunu duyurdu.

Kos, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Başbakan Milojko Spajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Karadağ'ın AB üyeliği için müzakere başlıklarının çoğunu bitirdiğini söyledi.

Karadağ'ın bağımsız bir yargıya sahip olması gerektiğini belirten Kos, "Bu yargı, organize suç ve yolsuzlukla mücadele edebilmeli. Ayrıca bağımsız medyaya sahip olmalısınız. Bu konularda asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kos, Karadağ'ın daha sıkı şartlar altında AB'ye katılan ilk ülke olabileceğini ifade ederek, tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda üye devletlerin tüm haklarına sahip olacaklarını anlattı.

Karadağ'ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve AB'ye aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olduğunu belirten Kos, AB'nin önceki genişlemelerden ders çıkardığını, bu nedenle üye ülkelerin kurallara uymadığı durumlara karşı kendini korumak istediğini ifade etti.

Spajic ise ülkesinin Avrupa yolunda önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Karadağ'ın yeni bir Avrupa dönemine girdiğini söyledi.

AB ile müzakerelerde özellikle 23. ve 24. fasılların öncelikli olduğuna dikkati çeken Spajic, kapatılması gereken 19 başlık bulunduğunu ve bu yılın kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Spajic, müzakerelerin planlandığı şekilde ilerlediğini, kendileri için önemli olanın başlıkların kapanma zamanı değil, hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydederek, Karadağ'ın Avrupa entegrasyonu sürecine tamamen bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
