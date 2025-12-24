Karabük'ten kısa kısa

Karabük İl Özel İdaresi, 2025 yılı boyunca altyapı ve yol yatırımlarını sürdürdü.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl bünyelerindeki taş ocaklarında 530 bin 850 ton altyapı ve agrega üretimi gerçekleştirildi.

Asfalt plentlerinde 220 bin ton bitümlü sıcak karışım (BSK) üretilerek, kentte 353 kilometre asfalt serimi yapıldı. Bu çalışmalarla İl Özel İdaresi kurumsal rekorunu kırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, ortaya konulan tablonun sıradan bir hizmet değil, güçlü bir vizyonun eseri olduğunu kaydetti.

Karabük için 2025'in altyapı ve ulaşım alanında adeta bir atılım yılı olduğunu aktaran Şahin, "Elde edilen rakamlar, güçlü bir siyasi iradenin, doğru planlamanın ve sahada gece gündüz çalışan ekiplerin ortak başarısıdır. İl Özel İdaremiz, sadece Karabük'te değil, ülke genelinde de örnek gösterilecek bir performans ortaya koymuştur. Ben başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise yatırımların doğrudan vatandaşın yaşamına dokunduğunu bildirdi.

Kentte serilen 353 kilometrelik asfaltın, sadece rakamdan ibaret olmadığını belirten Keskinkılıç, "Bu çalışmalar, köylerimizle şehir merkezleri arasındaki mesafeyi kısaltan, üretimi ve sosyal hayatı güçlendiren çok kıymetli hizmetlerdir. Karabük'te 'yol medeniyettir' anlayışı sahada somut karşılığını bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen de yıl boyunca tüm ekipleriyle Karabük için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, elde edilen başarının güçlü bir koordinasyonun sonucu olduğunu aktararak, "İl Özel İdaremizin ortaya koyduğu bu rekor tablo, merkezi idare, yerel yönetimler ve teşkilatlarımız arasındaki uyumun en net göstergesidir. Karabük'ün her köşesine hizmet götürme kararlılığı, bu rakamlarla taçlanmıştır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ORKÖY Projesi'yle alınan 2 traktör ve kabuk soyma makinesi orman köylülerine verildi

Ovacık ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle alınan 2 traktör ve kabuk soyma makinesi orman köylülerine teslim edildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında verilen 2 traktör ve kabuk soyma makinesinin teslimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ORKÖY Projesi destekleriyle üretim yaparak hem bütçesine kazanç, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlara destek vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu yıl Ovacık'ta 43 aileye 2 milyon 25 bin lira hibe ve 8 milyon 100 bin lira kredi olmak üzere toplam 10 milyon 125 bin lira verildiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Karabük'te ise 193 aileye 7 milyon 959 bin 898 lira hibe ve 31 milyon 839 bin 592 lira kredi olmak üzere toplam 39 milyon 799 bin 490 lira sağladık. Bölge Müdürlüğümüz olarak 2025'te 469 aileye 104 milyon 313 bin 490 lira hibe ve kredi sağladık. 2026'da ise 400 aileye 125 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlamayı planlıyoruz."

Anahtar teslim törenine, Kaymakam Öznur Güler Kıyak, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Aşçi, ORKÖY Şube Müdürü Muammer Kardil, Ovacık İşletme Müdürü Altun Aktaş, işletme şefleri ve projenin uygulandığı orman köylüleri katıldı.

Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi esnafını ziyaret etti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallede ticari hareketlilik ve vatandaşların beklentileri hakkında esnafla görüşmeler gerçekleştiren Çetinkaya, yapılan ve planlanan belediye çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Çetinkaya, şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, kentte hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti.

Mahallelerin ihtiyaçlarının sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendirildiğini aktaran Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırımların, esnaf ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini kaydetti.