Karabük'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Karabük'ün Yenice ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Karabük'ün Yenice ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yenice Zonguldak kara yolu Örenköy mevkisinde, M.K. idaresindeki 67 ED 060 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen K.Y. yönetimindeki 06 BYA 259 plakalı tır çarpıştı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ayşegül K. ve Arife K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ahmet Özler - Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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