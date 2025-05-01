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Karabük'te Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'te Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Karabük'te etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarında zararlara neden oldu ve bölgeyi beyaza bürüdü.

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük merkeze bağlı Çukurca Köyü ile Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı tarım arazilerinde zarara neden olan dolu yağışı sonrası çevre beyaza büründü.

Öte yandan sağanak nedeniyle de Safranbolu Sarı Ahmetli köyünde bahçelerde su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Güncel
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