Üye Girişi
Haberler

Karabük'te 'Kuyu-28' Operasyonunda 4 Tutuklama

Karabük'te 'Kuyu-28' Operasyonunda 4 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Karabük'te düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KOM Başkanlığı koordinesinde 58 ilde eş zamanlı mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda Karabük'te gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.G, H.G, E.Ç. ve Ş.A. hakimlikçe tutuklandı, A.K. ve Ö.G. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda banka dekontu ve senet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Operasyon

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısa havalı nickler! En yeni İngilizce nickler, nickname önerileri MasterChef eleme adayları kim? 27 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });