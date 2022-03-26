Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi - Haberler

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Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, Eflani ilçesinde yasa dışı avlanan 2 kişiye 18 bin 700 lira idari yaptırım cezası uyguladı.

KARABÜK (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, Eflani ilçesinde yasa dışı avlanan 2 kişiye 18 bin 700 lira idari yaptırım cezası uyguladı.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı karaca avladığı tespit edilen 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım verildi.

Açıklamada, "Şahıslara, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yarı otomatik av tüfekleri ile avcılık belgesi olmadan, avlaklarda avlanma süreleri dışında ve avlaklarda av sezonu dışında eğitilmiş av köpeği ile avlanması yasak türünden karacayı avladıklarından dolayı 6 bin 700 lira tazminat ve 12 bin lira idari para cezası olmak üzere iki kişiye toplamda 18 bin 700 lira idari yaptırım uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Karabük, Güncel, Haberler

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